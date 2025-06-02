Украинская делегация согласовала позиции с ЕС перед началом переговоров
Украинская делегация проводит встречу с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией, сообщает МИД Украины.
Среди участников – представители Германии, Италии и Великобритании. В украинском МИД заявили, что стороны согласовали позиции перед контактами Киева с Москвой.
Члены украинской делегации подтвердили приверженность своей страны мирным условиям. Стороны обсудили встречу лидеров, прекращение огня и гуманитарные меры по укреплению доверия, говорится в сообщении МИД Украины.
Второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле во дворце Чираган на берегу Босфора. Как ожидается, они начнутся в 13:00 мск. Переговорщики сторон уже прибыли в столицу.