Великобритания определила Россию как «непосредственную и неотложную угрозу»

Премьер Соединенного Королевства представил стратегический обзор в области обороны, в котором подчеркивается важность восстановления национальной обороны и устойчивости. Он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании. Первым шагом станет переход вооруженных сил к режиму боеготовности. Также, по его словам, политика страны в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО. Третье – британские власти планируют внедрять передовые технологии в вооруженные силы максимально быстро, чтобы соответствовать современным вызовам.