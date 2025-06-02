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Великобритания определила Россию как «непосредственную и неотложную угрозу»

Ведомости

Россия является «непосредственной и неотложной угрозой» для Великобритании. Об этом говорится в новом стратегическом оборонном обзоре британского правительства. 

В документе сказано, что Москва представляет продолжительную угрозу по ключевым направлениям – от биологического оружия и киберпространства до космоса. В британском правительстве считают, что после окончания украинского конфликта Россия сможет быстро восстановить свой потенциал.

Авторами обзора выступили бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, экс-глава стратегического командования вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс, бывший старший директор совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, а также команда правительственных и независимых экспертов.

2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что власти страны планируют увеличить финансирование оборонного сектора, чтобы обеспечить боеготовность армии в условиях растущей напряженности в Европе.

Премьер Соединенного Королевства представил стратегический обзор в области обороны, в котором подчеркивается важность восстановления национальной обороны и устойчивости. Он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании. Первым шагом станет переход вооруженных сил к режиму боеготовности. Также, по его словам, политика страны в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО. Третье – британские власти планируют внедрять передовые технологии в вооруженные силы максимально быстро, чтобы соответствовать современным вызовам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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