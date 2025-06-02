Великобритания определила Россию как «непосредственную и неотложную угрозу»
Россия является «непосредственной и неотложной угрозой» для Великобритании. Об этом говорится в новом стратегическом оборонном обзоре британского правительства.
В документе сказано, что Москва представляет продолжительную угрозу по ключевым направлениям – от биологического оружия и киберпространства до космоса. В британском правительстве считают, что после окончания украинского конфликта Россия сможет быстро восстановить свой потенциал.
Авторами обзора выступили бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, экс-глава стратегического командования вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс, бывший старший директор совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, а также команда правительственных и независимых экспертов.
2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что власти страны планируют увеличить финансирование оборонного сектора, чтобы обеспечить боеготовность армии в условиях растущей напряженности в Европе.
Премьер Соединенного Королевства представил стратегический обзор в области обороны, в котором подчеркивается важность восстановления национальной обороны и устойчивости. Он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании. Первым шагом станет переход вооруженных сил к режиму боеготовности. Также, по его словам, политика страны в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО. Третье – британские власти планируют внедрять передовые технологии в вооруженные силы максимально быстро, чтобы соответствовать современным вызовам.