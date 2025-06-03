Экс-глава Гагаузии Влах назвала отставку президента Молдавии вопросом времени

13 апреля Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении республики в Европейский союз (ЕС) до конца 2027 г. Она добавила, что на переговоры могу повлиять предстоящие парламентские выборы. Они имеют решающее значение для сохранения мира и европейского курса.