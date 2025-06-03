Экс-глава Гагаузии Влах назвала отставку президента Молдавии вопросом времени
Бывшая глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах считает досрочный уход Майи Санду с поста президента Молдавии вопросом времени. Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовано в ее Telegram-канале.
Влах напомнила, что недавно предложила Санду спор – если до 2027 г. Молдавия не вступает в Евросоюз, то глава государства уйдет в отставку.
«Но в ответ – лишь трусливые отговорки. Потому что вы сами прекрасно знаете: ваши обещания евроинтеграции – лапша на уши избирателей», – заявила она
13 апреля Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении республики в Европейский союз (ЕС) до конца 2027 г. Она добавила, что на переговоры могу повлиять предстоящие парламентские выборы. Они имеют решающее значение для сохранения мира и европейского курса.
В ноябре 2024 г. в Молдавии вступили в силу итоги референдума об интеграции республики в ЕС. Согласно постановлению, конституция страны будет дополнена двумя новыми пунктами в преамбуле, которые закрепляют европейскую идентичность молдавского народа, необратимость европейского курса и объявляют интеграцию в объединение стратегической целью Молдавии.