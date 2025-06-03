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Трамп поздравил Польшу с новым президентом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поздравил жителей Польши с избранием Кароля Навроцкого главой государства. Американский лидер написал об этом в соцсети Truth Social.

Трамп процитировал издание NewsMax, которое назвало Навроцкого союзником президента США и заявило, что его победа «шокирует Европу».

«Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя!» – заявил Трамп.

Второй тур президентских выборов прошел в Польше 1 июня. Победу одержал правоконсервативный кандидат Кароль Навроцкий – он получил 50,89% голосов. За мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 49,11% избирателей. При этом первые экзитполы прочили победу именно Тшасковскому. Ситуация изменилась после окончательного подсчета голосов.

В ходе предвыборной кампании Навроцкий заручился поддержкой администрации Трампа. Американский лидер принял его в Овальном кабинете еще до выборов. Это стало значительным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других государств.

Conversation писало 2 июня, что победа Навроцкого на президентских выборах в Польше создает риски для Украины в вопросе безоговорочной поддержки Варшавы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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