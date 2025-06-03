Трамп поздравил Польшу с новым президентом

В ходе предвыборной кампании Навроцкий заручился поддержкой администрации Трампа. Американский лидер принял его в Овальном кабинете еще до выборов. Это стало значительным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других государств.