Трамп поздравил Польшу с новым президентом
Президент США Дональд Трамп поздравил жителей Польши с избранием Кароля Навроцкого главой государства. Американский лидер написал об этом в соцсети Truth Social.
Трамп процитировал издание NewsMax, которое назвало Навроцкого союзником президента США и заявило, что его победа «шокирует Европу».
«Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя!» – заявил Трамп.
Второй тур президентских выборов прошел в Польше 1 июня. Победу одержал правоконсервативный кандидат Кароль Навроцкий – он получил 50,89% голосов. За мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 49,11% избирателей. При этом первые экзитполы прочили победу именно Тшасковскому. Ситуация изменилась после окончательного подсчета голосов.
В ходе предвыборной кампании Навроцкий заручился поддержкой администрации Трампа. Американский лидер принял его в Овальном кабинете еще до выборов. Это стало значительным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других государств.
Conversation писало 2 июня, что победа Навроцкого на президентских выборах в Польше создает риски для Украины в вопросе безоговорочной поддержки Варшавы.