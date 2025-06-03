Axios: сторонники Трампа осудили атаку Киева на российские аэродромы

1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде регионов России. Отразить удары удалось в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их потушили, среди гражданского персонала или военных пострадавших нет. Дроны вылетали из фур, тайно расположенных около российских объектов. Издание Axios писало, что операция планировалась более года.