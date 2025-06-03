Axios: сторонники Трампа осудили атаку Киева на российские аэродромы
Сторонники движения MAGA (Make America Great Again), оказывающие поддержку американскому лидеру Дональду Трампу, осудили украинскую атаку FPV-дронов на аэродромы РФ 1 июня. Они считают Украину врагом США, сообщил портал Axios.
По данным издания, сторонники MAGA расценили теракт киевского режима как контрпродуктивную меру для зарождающихся мирных переговоров. В худшем случае – Украина пыталась втянуть США еще глубже в конфликт, по их мнению. Некоторые из поддерживающих Трампа «разгневались», что Украина не предупредила администрацию президента США об атаке, которая планировалась более года.
Axios подчеркивает, что сторонники Трампа рассматривали Владимира Зеленского «как марионетку глобалистов, а Украину – как рассадник коррупции» и враждебно относились к любым украинским военным операциям против российских войск. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл заявил, что «США должны не только дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нанесению ударов по российским стратегическим ядерным силам».
1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде регионов России. Отразить удары удалось в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их потушили, среди гражданского персонала или военных пострадавших нет. Дроны вылетали из фур, тайно расположенных около российских объектов. Издание Axios писало, что операция планировалась более года.