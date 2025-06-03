Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Axios: сторонники Трампа осудили атаку Киева на российские аэродромы

Ведомости

Сторонники движения MAGA (Make America Great Again), оказывающие поддержку американскому лидеру Дональду Трампу, осудили украинскую атаку FPV-дронов на аэродромы РФ 1 июня. Они считают Украину врагом США, сообщил портал Axios.

По данным издания, сторонники MAGA расценили теракт киевского режима как контрпродуктивную меру для зарождающихся мирных переговоров. В худшем случае – Украина пыталась втянуть США еще глубже в конфликт, по их мнению. Некоторые из поддерживающих Трампа «разгневались», что Украина не предупредила администрацию президента США об атаке, которая планировалась более года.

Axios подчеркивает, что сторонники Трампа рассматривали Владимира Зеленского «как марионетку глобалистов, а Украину – как рассадник коррупции» и враждебно относились к любым украинским военным операциям против российских войск. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл заявил, что «США должны не только дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать нанесению ударов по российским стратегическим ядерным силам».

1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде регионов России. Отразить удары удалось в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их потушили, среди гражданского персонала или военных пострадавших нет. Дроны вылетали из фур, тайно расположенных около российских объектов. Издание Axios писало, что операция планировалась более года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных