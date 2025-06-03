Медведев: переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России
Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на нереальных условиях, а для скорейшей победы России. В этом смысл российского меморандума. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, всем, кто переживает и ждет возмездия, нужно продолжать это делать, поскольку это чувство нормального человека и «возмездие неизбежно». При этом необходимо помнить, что российские военные активно наступают и продолжат наступление.
«Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – подчеркнул Медведев.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продолжалась больше часа. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и начали подготовку нового обмена пленными. Министр обороны Украины Рустем Умеров уточнил, что российская и украинская делегации договорились об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Москва предложила Киеву прекратить огонь на два – три дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также сообщил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе.