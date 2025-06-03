Медведев: переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России

Помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что Москва предложила Киеву прекратить огонь на два – три дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Он также сообщил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе.