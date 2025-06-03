Украинская делегация обсудит с командой Трампа итоги переговоров с Россией

По итогам встречи Зеленский сообщил, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и начали готовиться к новому обмену пленными. Умеров заявил о договоренности об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет. Мединский рассказал, что Москва предложила Киеву прекратить огонь на два – три дня на ряде участков фронта для обмена телами погибших военных. Кроме того, российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе.