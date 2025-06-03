Украинская делегация обсудит с командой Трампа итоги переговоров с Россией
Делегация Украины, которую возглавила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, собирается в ходе контактов с командой президента США Дональда Трампа и представителями республиканской и демократической партий обсудить результаты переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.
По его словам, украинские переговорщики, а также команда министерства обороны Украины и офиса президента страны Владимира Зеленского прибыли в Вашингтон. Они планируют обсудить оборонную поддержку Киева, ситуацию на поле боя и усиление антироссийских санкций, в частности, законопроект Линдси Грэма об ограничительных мерах.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. Россию представили помощник президента Владимир Мединский, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил министр обороны страны Рустем Умеров.
По итогам встречи Зеленский сообщил, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и начали готовиться к новому обмену пленными. Умеров заявил о договоренности об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет. Мединский рассказал, что Москва предложила Киеву прекратить огонь на два – три дня на ряде участков фронта для обмена телами погибших военных. Кроме того, российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе.