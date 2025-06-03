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Песков: от переговоров в Стамбуле не стоит ждать сиюминутных решений

Ведомости

Ожидать от переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле сиюминутных решений и прорывов было бы неверно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема урегулирования конфликта на Украине чрезвычайно сложна и включает много нюансов. Российский проект меморандума, переданный украинской стороне, содержит массу положений и поливариантность. Все это нацелено на избавление от первопричин кризиса и выход на траекторию устойчивого урегулирования.

«Работа идет, были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться», – указал представитель Кремля.

Он добавил, что в дальнейшем работа будет продолжаться. В настоящий момент Россия ожидает реакции на меморандум, который был передан Украине.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Диалог продолжался более часа. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках.

По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных и офицеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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