Кремль назвал возможные компромиссы РФ темой для переговоров с Украиной
Кремль не может публично освещать процесс переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия к компромиссу по какому-нибудь из пунктов меморандума, представленного в Турции украинской стороной.
«Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично», – сказал он.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Диалог продолжался более часа. Российская делегация передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Киев также успел передать свой меморандум в двух вариантах – на украинском и английском языках.
По итогам встречи стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», в таком же формате будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. В список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. На следующей неделе Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных и офицеров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.