В ЕС рассматривают введение торговых ограничений для Израиля
Некоторые страны Европейского Союза (ЕС) рассматривают введение торговых санкций против Израиля и ограничений на продажу оружия, сообщил Bloomberg.
«Для большинства европейских правительств стало просто невозможным поддерживать войну Израиля, несмотря на твердые обязательства по обеспечению безопасности Израиля», – заявил Жюльен Барнс-Дейси, директор программ по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что большинство выступает за пересмотр торгового соглашения блока с Израилем, пишет Bloomberg. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что Германия – один из основных поставщиков оружия стране – рассматривает введение ограничений на военный экспорт.
Великобритания, сообщает агентство, также объявила о планах приостановить переговоры о свободной торговле с Израилем и ввести санкции против ряда организаций.
Возмущение в Европе возросло, по данным издания, из-за предложения Израиля и США возобновить распределение помощи в Газе.
3 июня The Guardian, ссылаясь на местные власти и СМИ, сообщила, что в секторе Газа по меньшей мере 15 человек были убиты ЦАХАЛ, пока ожидали еду в пункте раздачи, организованном фондом, поддерживаемым Израилем.
Армия обороны Израиля подчеркнула, что инцидент расследуется и что их силы «не препятствуют жителям Газы в доступе к пунктам раздачи помощи». Стрельба, по данным военных, велась примерно в полукилометре от пункта раздачи.