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Guardian: 15 палестинцев убиты ЦАХАЛ у пункта раздачи еды

Ведомости

По меньшей мере 15 человек были убиты ЦАХАЛ, пока ожидали еду в пункте раздачи, организованном фондом, поддерживаемым Израилем, в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на местные власти и СМИ.

Инцидент произошел около кольцевой развязки в районе Аль-Маваси. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более высоком числе жертв, заявив, что 24 человека были убиты рано утром 3 июня.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что военные открыли огонь возле комплекса по раздаче еды после того, как заметили «несколько подозрительных лиц, направлявшихся к ним».

«Силы открыли предупредительный огонь, а затем, когда эти лица не отступили, произвели дополнительные выстрелы в сторону отдельных подозреваемых, которые приближались к силам правопорядка», – говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что инцидент расследуется и что их силы «не препятствуют жителям Газы в доступе к пунктам раздачи помощи». Стрельба, по данным военных, велась примерно в полукилометре от пункта раздачи.

31 мая израильская армия подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. По данным ЦАХАЛ, операция была направлена против боевиков, находившихся в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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