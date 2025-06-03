Guardian: 15 палестинцев убиты ЦАХАЛ у пункта раздачи еды
По меньшей мере 15 человек были убиты ЦАХАЛ, пока ожидали еду в пункте раздачи, организованном фондом, поддерживаемым Израилем, в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на местные власти и СМИ.
Инцидент произошел около кольцевой развязки в районе Аль-Маваси. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более высоком числе жертв, заявив, что 24 человека были убиты рано утром 3 июня.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что военные открыли огонь возле комплекса по раздаче еды после того, как заметили «несколько подозрительных лиц, направлявшихся к ним».
«Силы открыли предупредительный огонь, а затем, когда эти лица не отступили, произвели дополнительные выстрелы в сторону отдельных подозреваемых, которые приближались к силам правопорядка», – говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля подчеркнула, что инцидент расследуется и что их силы «не препятствуют жителям Газы в доступе к пунктам раздачи помощи». Стрельба, по данным военных, велась примерно в полукилометре от пункта раздачи.
31 мая израильская армия подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. По данным ЦАХАЛ, операция была направлена против боевиков, находившихся в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе.