Посол Гальперин: Израиль ликвидирует всех, кто представляет для него угрозу

«Израиль намерен добиться обеих целей военной операции. Первая – это вернуть всех наших заложников и вторая – ликвидировать «Хамас» как власть и как военных. «Хамас» это [войну] может закончить очень быстро. Если они завтра возвращают заложников и складывают оружие – война закончится. Если они это не сделают добровольно, то они вынуждены будут это сделать. Мы сделаем это через военные действия», – пояснила Гальперин «Ведомостям».