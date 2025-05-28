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Посол Гальперин: Израиль ликвидирует всех, кто представляет для него угрозу

Ведомости

Посол Израиля в России Симона Гальперин рассказала, что пока не может подтвердить данные об устранении лидера «Хамаса» Мухаммеда Синвара. Но еврейское государство планирует ликвидировать всех, кто представляет для него угрозу, подчеркнула дипломат.

«Израиль намерен добиться обеих целей военной операции. Первая – это вернуть всех наших заложников и вторая – ликвидировать «Хамас» как власть и как военных. «Хамас» это [войну] может закончить очень быстро. Если они завтра возвращают заложников и складывают оружие – война закончится. Если они это не сделают добровольно, то они вынуждены будут это сделать. Мы сделаем это через военные действия», – пояснила Гальперин «Ведомостям».

Отвечая на вопрос, как и когда это произойдет, если у «Хамаса» всякий раз находится замена после ликвидации его руководства, Гальперин сказала, что однажды там «появится тот, кто не будет готов» продолжать борьбу.

«Мы уберем или ликвидируем всех, кто несет угрозу Израилю», – пообещала она.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил убийство Синвара в секторе Газа. Он возглавлял движение после гибели своего брата Яхьи Синвара в октябре 2024 г.

18 мая телеканал Al Hadath сообщал со ссылкой на источники, что тело Мухаммеда Синвара было найдено в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге Газы. В результате авиаударов также погибли 10 его помощников. По данным источников, Синвар был ликвидирован в ходе рейдов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, в операции был убит командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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