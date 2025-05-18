В тоннеле на юге Газы обнаружили тела лидера «Хамаса» и еще десяти человек
Один из лидеров палестинского движения «Хамас» Мухаммед Синвар был найден мертвым в тоннеле на юге сектора Газа, погибли также десять его помощников, передает Al Hadath со ссылкой на источники.
Тело лидера военного крыла «Хамаса» «Аль-Кассам» обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. До этого его судьба была неизвестна. По данным источников Al Hadath, Синвар был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад. В ходе рейдов израильских военных также был убит командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана.
Мухаммад Синвар стал лидером военного крыла «Хамас» после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, возглавлявшего группировку, напоминает издание.
В апреле стало известно, что израильские военные ликвидировали заместителя командира отряда снайперов «Хамаса» Убайду Наима аль-Хадхуда Мусу в секторе Газа. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков, их инфраструктуры и захвата территорий для создания буферной зоны.