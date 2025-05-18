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В тоннеле на юге Газы обнаружили тела лидера «Хамаса» и еще десяти человек

Ведомости

Один из лидеров палестинского движения «Хамас» Мухаммед Синвар был найден мертвым в тоннеле на юге сектора Газа, погибли также десять его помощников, передает Al Hadath со ссылкой на источники. 

Тело лидера военного крыла «Хамаса» «Аль-Кассам» обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. До этого его судьба была неизвестна. По данным источников Al Hadath, Синвар был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад. В ходе рейдов израильских военных также был убит командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана.

Мухаммад Синвар стал лидером военного крыла «Хамас» после гибели в октябре 2024 г. его брата Яхьи Синвара, возглавлявшего группировку, напоминает издание.

В апреле стало известно, что израильские военные ликвидировали заместителя командира отряда снайперов «Хамаса» Убайду Наима аль-Хадхуда Мусу в секторе Газа. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков, их инфраструктуры и захвата территорий для создания буферной зоны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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