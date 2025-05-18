В тоннеле на юге Газы обнаружили тела лидера «Хамаса» и еще десяти человек

Тело лидера военного крыла «Хамаса» «Аль-Кассам» обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. До этого его судьба была неизвестна. По данным источников Al Hadath, Синвар был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад. В ходе рейдов израильских военных также был убит командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана.