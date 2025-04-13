Израиль ликвидировал заместителя командира отряда снайперов «Хамаса» в Газе

18 марта, через почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и «Хамасом», в Газе возобновились военные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнял, что он отдал приказ о возобновлении ударов по анклаву после того, как группировка отказалась модифицировать соглашение о прекращении огня и возвращении заложников.