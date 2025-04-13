Израиль ликвидировал заместителя командира отряда снайперов «Хамаса» в Газе
Израильские военные ликвидировали заместителя командира отряда снайперов радикальной палестинской группировки «Хамас» Убайду Наима аль-Хадхуда Мусу в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
По данным армии, боевик был нейтрализован в его автомобиле. Перед ударом военные приняли меры по предупреждению нанесения ущерба мирному населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и другие разведданные.
18 марта, через почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и «Хамасом», в Газе возобновились военные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнял, что он отдал приказ о возобновлении ударов по анклаву после того, как группировка отказалась модифицировать соглашение о прекращении огня и возвращении заложников.
В начале апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков, их инфраструктуры и захвата территорий для создания буферной зоны. 2 апреля Нетаньяху сообщил, что израильские силы установили контроль над дополнительной территорией на юге анклава.