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Израиль ликвидировал заместителя командира отряда снайперов «Хамаса» в Газе

Ведомости

Израильские военные ликвидировали заместителя командира отряда снайперов радикальной палестинской группировки «Хамас» Убайду Наима аль-Хадхуда Мусу в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным армии, боевик был нейтрализован в его автомобиле. Перед ударом военные приняли меры по предупреждению нанесения ущерба мирному населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и другие разведданные.

18 марта, через почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и «Хамасом», в Газе возобновились военные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнял, что он отдал приказ о возобновлении ударов по анклаву после того, как группировка отказалась модифицировать соглашение о прекращении огня и возвращении заложников.

В начале апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширит операции в секторе Газа для зачистки анклава от боевиков, их инфраструктуры и захвата территорий для создания буферной зоны. 2 апреля Нетаньяху сообщил, что израильские силы установили контроль над дополнительной территорией на юге анклава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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