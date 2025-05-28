Нетаньяху подтвердил убийство в Газе лидера «Хамаса» Мухаммеда Синвара
В секторе Газа устранили лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара, который возглавил движение после гибели его брата Яхьи Синвара в октябре 2024 г. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
18 мая Al Hadath сообщила со ссылкой на источники, что на юге Газы нашли мертвым Синвара. Его тело обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. Кроме того, погибли 10 помощников лидера «Хамаса». Источники Al Hadath заявили, что Синвар был убит в результате израильских авиаударов. В ходе рейдов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также был ликвидирован командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее цель стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.