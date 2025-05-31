Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Газе главы военного крыла «Хамаса»

18 мая Al Hadath сообщила со ссылкой на источники, что на юге Газы нашли мертвым Синвара. Его тело обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. Кроме того, погибли 10 помощников лидера «Хамаса». Источники Al Hadath заявили, что Синвар был убит в результате израильских авиаударов. В ходе рейдов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также был ликвидирован командир бригады «Рафах» Шабан.