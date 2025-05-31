Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Газе главы военного крыла «Хамаса»
Израильская армия подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Операция была направлена на палестинских боевиков, которые находились в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе, утверждает ЦАХАЛ.
«Удар был нанесен посредством синхронизированных действий самолетов IAF (военно-воздушные силы Израиля), которые одновременно атаковали подземный комплекс, где недавно находились ключевые террористы “Хамаса”. Среди них – Мухаммед Синвар и [командир бригады «Рафах»] Мухаммед Шабан», – говорится в сообщении.
Израильская армия утверждает, что при ударе были приняты «меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению», включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.
18 мая Al Hadath сообщила со ссылкой на источники, что на юге Газы нашли мертвым Синвара. Его тело обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. Кроме того, погибли 10 помощников лидера «Хамаса». Источники Al Hadath заявили, что Синвар был убит в результате израильских авиаударов. В ходе рейдов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также был ликвидирован командир бригады «Рафах» Шабан.
Мухаммед Синвар – брат Яхьи Синвара, бывшего лидера группировки. Яхья Синвар был убит в октябре 2024 г. Сам Яхья Синвар стал лидером после ликвидации в Тегеране лидера «Хамаса» Исмаила Хании летом 2024 г.