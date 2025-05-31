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Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Газе главы военного крыла «Хамаса»

Ведомости

Израильская армия подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операция была направлена на палестинских боевиков, которые находились в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе, утверждает ЦАХАЛ.

«Удар был нанесен посредством синхронизированных действий самолетов IAF (военно-воздушные силы Израиля), которые одновременно атаковали подземный комплекс, где недавно находились ключевые террористы “Хамаса”. Среди них – Мухаммед Синвар и [командир бригады «Рафах»] Мухаммед Шабан», – говорится в сообщении.

Израильская армия утверждает, что при ударе были приняты «меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению», включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

18 мая Al Hadath сообщила со ссылкой на источники, что на юге Газы нашли мертвым Синвара. Его тело обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис. Кроме того, погибли 10 помощников лидера «Хамаса». Источники Al Hadath заявили, что Синвар был убит в результате израильских авиаударов. В ходе рейдов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также был ликвидирован командир бригады «Рафах» Шабан.

Мухаммед Синвар – брат Яхьи Синвара, бывшего лидера группировки. Яхья Синвар был убит в октябре 2024 г. Сам Яхья Синвар стал лидером после ликвидации в Тегеране лидера «Хамаса» Исмаила Хании летом 2024 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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