Жапаров назвал приговор в отношении экс-главы Атамбаева слишком суровым

«С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Все это уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения», – отметил Жапаров, подчеркнув, что решение об амнистии может быть принято, если к нему «обратятся с соответствующим заявлением».