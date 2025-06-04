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Жапаров назвал приговор в отношении экс-главы Атамбаева слишком суровым

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал решение суда в отношении бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева слишком суровым и заявил, что может предоставить осужденному амнистию. Об этом он сказал в интервью киргизскому госагентству «Кабар».

«С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Все это уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения», – отметил Жапаров, подчеркнув, что решение об амнистии может быть принято, если к нему «обратятся с соответствующим заявлением».

По мнению президента Киргизии, суд мог ограничиться пробацией или штрафом. При этом он высказал понимание того, что речь идет о гибели человека и ранениях сотни людей, поэтому решение «принято в рамках закона», а он в том числе обязан его исполнять.

3 июня суд Первомайского района Киргизии заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.

17 апреля суд признал Атамбаева виновным по уголовному делу о незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева заочно. Однако наказание не было назначено из-за срока давности дела.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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