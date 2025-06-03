Бывшего президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 годам заключения
Суд Первомайского района Киргизии заочно приговорил к 11,5 годам лишения свободы бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС. У него также конфисковали имущество и лишили всех госнаград.
Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.
17 апреля суд Первомайского района заочно признал Атамбаева виновным по уголовному делу о незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела.
В июне 2020 г. Первомайский райсуд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции. По сведениям суда, экс-президент был причастен к освобождению Батукаева из заключения в 2013 г. Бишкекский городской суд 14 августа того же года оставил это решение в силе.
В октябре 2020 г. Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих. Через несколько дней его снова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. В том же месяце Первомайский районный суд Бишкека изменил экс-главе государства меру пресечения на домашний арест. В ноябре 2020 г. Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву.
14 февраля 2023 г. после 3,5 года пребывания в исправительной колонии Атамбаев был отпущен на свободу и покинул Киргизию. Он заявил, что собирается пройти обследование и курс лечения в Испании.
Атамбаев был лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил республикой с 2011 по 2017 гг.