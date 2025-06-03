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Бывшего президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 годам заключения

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Суд Первомайского района Киргизии заочно приговорил к 11,5 годам лишения свободы бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС. У него также конфисковали имущество и лишили всех госнаград. 

Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.

17 апреля суд Первомайского района заочно признал Атамбаева виновным по уголовному делу о незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела. 

В июне 2020 г. Первомайский райсуд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции. По сведениям суда, экс-президент был причастен к освобождению Батукаева из заключения в 2013 г. Бишкекский городской суд 14 августа того же года оставил это решение в силе.

В октябре 2020 г. Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих. Через несколько дней его снова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. В том же месяце Первомайский районный суд Бишкека изменил экс-главе государства меру пресечения на домашний арест. В ноябре 2020 г. Верховный суд Киргизии отменил приговор Атамбаеву.

14 февраля 2023 г. после 3,5 года пребывания в исправительной колонии Атамбаев был отпущен на свободу и покинул Киргизию. Он заявил, что собирается пройти обследование и курс лечения в Испании.

Атамбаев был лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил республикой с 2011 по 2017 гг.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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