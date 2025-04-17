Экс-президента Киргизии Атамбаева признали виновным, но не наказали

В июне 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции. По сведениям суда, экс-президент был причастен к освобождению Батукаева из заключения в 2013 г. Бишкекский городской суд 14 августа того же года оставил это решение в силе.