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Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Ведомости

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, который был приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию суда.

«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», — цитирует агентство собеседника. По его словам, суд также отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение.

В июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе. В октябре Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения на домашний арест.

В ночь с 5 на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих из-за итогов парламентских выборов. Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г.

Ранее по теме: Суд изменил меру пресечения экс-президенту Киргизии Атамбаеву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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