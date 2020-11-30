Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, который был приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию суда.
«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», — цитирует агентство собеседника. По его словам, суд также отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение.
В июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе. В октябре Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения на домашний арест.
В ночь с 5 на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих из-за итогов парламентских выборов. Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г.