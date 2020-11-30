Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

В июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе. В октябре Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения на домашний арест.