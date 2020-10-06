Суд изменил меру пресечения экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву на домашний арест, сообщил его адвокат Замир Жоошев в Facebook.
«Из СИЗО ГКНБ и СИЗО-1 Алмазбек Атамбаев, Канат Сагымбаев, Равшан Джеенбеков и другие обвиняемые освобождены на основании постановления Первомайского райсуда», — написал Жоошев, опубликовав постановление суда, в котором говорится, что срок домашнего ареста назначен до 11 ноября 2020 г.
В ночь с 5 на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих из-за итогов парламентских выборов. Протесты в стране начались 5 октября после парламентских выборов. В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г. В июне 2020 г. Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции. Помимо этого суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных званий и наград.