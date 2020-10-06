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Суд изменил меру пресечения экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Ведомости

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву на домашний арест, сообщил его адвокат Замир Жоошев в Facebook.

«Из СИЗО ГКНБ и СИЗО-1 Алмазбек Атамбаев, Канат Сагымбаев, Равшан Джеенбеков и другие обвиняемые освобождены на основании постановления Первомайского райсуда», — написал Жоошев, опубликовав постановление суда, в котором говорится, что срок домашнего ареста назначен до 11 ноября 2020 г.

В ночь с 5 на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих из-за итогов парламентских выборов. Протесты в стране начались 5 октября после парламентских выборов. В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г. В июне 2020 г. Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции. Помимо этого суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных званий и наград.

Ранее по теме: Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных