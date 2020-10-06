Суд изменил меру пресечения экс-президенту Киргизии Атамбаеву

Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г. В июне 2020 г. Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции. Помимо этого суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных званий и наград.