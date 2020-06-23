Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободыАтамбаев признан виновным по делу о коррупции
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева. «Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным», ‒ заявил адвокат.
Решение вынесено по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, уточнил «Интерфакс». Помимо этого суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных званий и наград, именных часов президента. В список имущества, подлежащего конфискации, включены пять автомобилей, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии и бывшие в собственности экс-президента компании «Медиа форум», «Форум», «Автомаш», телеканал «Апрель», а также счета и ценные бумаги в нескольких киргизских банках.
Парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности в июле 2019 г. 8 августа того же года киргизский лидер был задержан в собственной резиденции. Сотрудники спецслужб страны штурмовали ее почти сутки. В спецоперации принимали участие около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. Задержанию Атамбаева противостояли его сторонники. Во время осады здания погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Позже сам Атамбаев говорил, что в какой-то момент решил сдаться, чтобы не допустить роста числа жертв. По данным минздрава Киргизии, всего в столкновениях в Бишкеке и его пригороде тогда пострадали 132 человека.
Атамбаев – лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии. Он руководил страной с 2011 по 2017 г. В период избирательной кампании Атамбаев называл Сооронбая Жээнбекова своим преемником и поддерживал его кандидатуру. Вскоре после избрания Жээнбеков инициировал расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти. Депутатская спецкомиссия Киргизии пришла к выводу, что Атамбаев мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. Бывший глава государства отрицал все обвинения. Прокуратура Киргизии требовала для Атамбаева 15 лет тюрьмы.
Российские власти предпочли не вмешиваться в происходящее в Киргизии. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев называл задержание Атамбаева внутренним делом Киргизии.
Один из уроков произошедшего в Киргизии в том, что модель «преемника» не всегда эффективна, считает политолог Евгений Минченко. Атамбаев оставил после себя действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, активно за него агитировал, поддержал его на выборах, напоминает эксперт: «А теперь сидит». Говоря о причине, по которой Атамбаев оказался в тюрьме, Минченко отметил, что тот считал себя «безусловным авторитетом, на который никто не может посягнуть»: «Поэтому он отказывался являться в суд, поэтому оказал вооруженное сопротивление при попытке его доставить в суд, в ходе которого было убито несколько спецназовцев. Это тоже показатель того, что бесконечного авторитета не бывает».
Еще один важный вывод из случившегося ‒ раскол между севером и югом в Киргизии никуда не делся, отмечает Минченко: «Сохранение у власти одной из групп, получается, возможно только в условиях достаточно жесткого подавления другой группы. Что, собственно, Жээнбеков и продемонстрировал». Вся эта история не слишком хороша для России, резюмирует эксперт: российские элиты пытались каким-то образом сгладить эти противоречия, с Атамбаевым даже встречался президент России Владимир Путин, но попытка прибегнуть к арбитражу российского президента закончилась ничем.