Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам лишения свободы

Один из уроков произошедшего в Киргизии в том, что модель «преемника» не всегда эффективна, считает политолог Евгений Минченко. Атамбаев оставил после себя действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, активно за него агитировал, поддержал его на выборах, напоминает эксперт: «А теперь сидит». Говоря о причине, по которой Атамбаев оказался в тюрьме, Минченко отметил, что тот считал себя «безусловным авторитетом, на который никто не может посягнуть»: «Поэтому он отказывался являться в суд, поэтому оказал вооруженное сопротивление при попытке его доставить в суд, в ходе которого было убито несколько спецназовцев. Это тоже показатель того, что бесконечного авторитета не бывает».