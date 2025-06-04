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Bloomberg: Мерц в отличие от Зеленского не планирует перечить Трампу при встрече

Ведомости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в отличие от президента Украины Владимира Зеленского планирует не перечить президенту США Дональду Трампу при встрече. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, перед встречей, которая запланирована на 5 июня, Мерц советовался с коллегами, как вести себя с американским президентом. Ему рекомендовали дать Трампу вести беседу и не перебивать его. В случае если канцлер все же прервет речь главы США, ему следует смягчить ситуацию «похвалой», пишет Bloomberg.

Сам Мерц пообещал открыто не перечить Трампу, как это сделал Зеленский в конце февраля.

28 февраля встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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