Bloomberg: Мерц в отличие от Зеленского не планирует перечить Трампу при встрече
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в отличие от президента Украины Владимира Зеленского планирует не перечить президенту США Дональду Трампу при встрече. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По информации агентства, перед встречей, которая запланирована на 5 июня, Мерц советовался с коллегами, как вести себя с американским президентом. Ему рекомендовали дать Трампу вести беседу и не перебивать его. В случае если канцлер все же прервет речь главы США, ему следует смягчить ситуацию «похвалой», пишет Bloomberg.
Сам Мерц пообещал открыто не перечить Трампу, как это сделал Зеленский в конце февраля.
28 февраля встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.