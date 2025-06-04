Bloomberg: Мерц в отличие от Зеленского не планирует перечить Трампу при встрече

28 февраля встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело не дошло, перепалка началась в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. Тогда украинский лидер прибыл в Вашингтон для заключения сделки по редкоземельным металлам. В итоге он досрочно покинул место переговоров.