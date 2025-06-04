Путин 4 июня проведет несколько международных телефонных разговоров
Вечером 4 июня, в районе 18:00-20:00 мск у президента РФ Владимира Путина запланированы несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он также рассказал, что российский лидер проведет рабочий день в Ново-Огареве. В ближайшее время он возглавит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основной темой предстоящей встречи заявлены работа в области коммуникационных сервисов РФ и обеспечение технологического суверенитета в этой области. Переговоры частично пройдут в закрытом режиме.
Путин также проведет несколько рабочих встреч.
3 июня Песков говорил, что президент РФ может при необходимости провести телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но сейчас в графике российского главы таких планов нет. Он отметил, что аналогичные планы сохраняются относительно возможных контактов с президентом США Дональдом Трампом.
Последний официальный международный телефонный разговор Путин провел 1 июня с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития.