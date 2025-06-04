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Путин 4 июня проведет несколько международных телефонных разговоров

Ведомости

Вечером 4 июня, в районе 18:00-20:00 мск у президента РФ Владимира Путина запланированы несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

Он также рассказал, что российский лидер проведет рабочий день в Ново-Огареве. В ближайшее время он возглавит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основной темой предстоящей встречи заявлены работа в области коммуникационных сервисов РФ и обеспечение технологического суверенитета в этой области. Переговоры частично пройдут в закрытом режиме. 

Путин также проведет несколько рабочих встреч.

3 июня Песков говорил, что президент РФ может при необходимости провести телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но сейчас в графике российского главы таких планов нет. Он отметил, что аналогичные планы сохраняются относительно возможных контактов с президентом США Дональдом Трампом.

Последний официальный международный телефонный разговор Путин провел 1 июня с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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