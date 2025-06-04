Путин 4 июня проведет несколько международных телефонных разговоров

Он также рассказал, что российский лидер проведет рабочий день в Ново-Огареве. В ближайшее время он возглавит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основной темой предстоящей встречи заявлены работа в области коммуникационных сервисов РФ и обеспечение технологического суверенитета в этой области. Переговоры частично пройдут в закрытом режиме.