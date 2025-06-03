Путин при необходимости проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом при необходимости, но сейчас в графике российского главы таких планов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.