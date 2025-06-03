Путин при необходимости проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом при необходимости, но сейчас в графике российского главы таких планов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что аналогичные планы сохраняются относительно возможных контактов с президентом США Дональдом Трампом.
Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась в Турции 2 июня. Она продолжалась более часа и проходила на русском языке. Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с урегулированием конфликта.
После переговоров Эрдоган заявлял, что Турция намерена предложить провести встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер также не исключил возможность участия в этой встрече Трампа.