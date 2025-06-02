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Турция выступит с инициативой по организации встречи Путина, Трампа и Зеленского

Ведомости

После переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Турция намерена предложить провести встречу между президентами двух стран – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также не исключил возможность участия в этой встрече президента США Дональда Трампа.

«Если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними и превратить Стамбул в центр мира», – пояснил Эрдоган (цитата по ТАСС).

Вторая встреча российской и украинской делегаций в Турции 2 июня продолжалась более часа и проходила на русском языке. Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с урегулированием конфликта.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал российской стороне список украинских детей, которых требует вернуть. Зеленский подчеркнул, что стороны обменялись документами, касающимися урегулирования конфликта. Также началась подготовка к новому этапу обмена пленными.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в ходе переговоров достигнута договоренность об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для обмена телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами за все время конфликта. Мединский пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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