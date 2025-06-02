Турция выступит с инициативой по организации встречи Путина, Трампа и Зеленского

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для обмена телами погибших военных. Он также анонсировал самый масштабный обмен пленными между странами за все время конфликта. Мединский пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных.