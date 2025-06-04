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Reuters: папа Римский Лев XIV отошел от стиля правления своего предшественника

Ведомости

В отличие от предыдущего папы Римского Франциска, Лев XIV за месяц после избрания не сделал заметных назначений, не объявил о планах зарубежных поездок и не сказал, где он будет жить в Ватикане, сообщило агентство Reuters.

Несмотря на это он провел около двух десятков публичных мероприятий со дня инаугурации. Собеседники агентства, долгое время поддерживающие Льва XIV, высказали свои ожидания о том, что первосвященник будет придерживаться «взвешенного подхода к проблемам, стоящим перед Католической церковью». По их мнению, до принятия важных решений может пройти несколько месяцев.

В материале подчеркнули «разительный контраст» с заявлениями Франциска. В свой первый месяц тот заявил, что станет первым понтификом за более чем столетие, который будет жить за пределами апостольского дворца Ватикана, назначил своего преемника на посту архиепископа Буэнос-Айреса и создал новую официальную консультативную группу из старших католических кардиналов.

Конклав избрал нового папу Римского в лице кардинала Роберта Прево из США с четвертой попытки. 18 мая он взошел на престол в Ватикане под именем Льва XIV и стал преемником папы Франциска, умершего от инсульта в возрасте 88 лет. Новоизбранный папа – первый уроженец США и второй после аргентинца Франциска выходец из Нового Света на Святом престоле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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