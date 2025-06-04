Reuters: папа Римский Лев XIV отошел от стиля правления своего предшественника
В отличие от предыдущего папы Римского Франциска, Лев XIV за месяц после избрания не сделал заметных назначений, не объявил о планах зарубежных поездок и не сказал, где он будет жить в Ватикане, сообщило агентство Reuters.
Несмотря на это он провел около двух десятков публичных мероприятий со дня инаугурации. Собеседники агентства, долгое время поддерживающие Льва XIV, высказали свои ожидания о том, что первосвященник будет придерживаться «взвешенного подхода к проблемам, стоящим перед Католической церковью». По их мнению, до принятия важных решений может пройти несколько месяцев.
В материале подчеркнули «разительный контраст» с заявлениями Франциска. В свой первый месяц тот заявил, что станет первым понтификом за более чем столетие, который будет жить за пределами апостольского дворца Ватикана, назначил своего преемника на посту архиепископа Буэнос-Айреса и создал новую официальную консультативную группу из старших католических кардиналов.
Конклав избрал нового папу Римского в лице кардинала Роберта Прево из США с четвертой попытки. 18 мая он взошел на престол в Ватикане под именем Льва XIV и стал преемником папы Франциска, умершего от инсульта в возрасте 88 лет. Новоизбранный папа – первый уроженец США и второй после аргентинца Франциска выходец из Нового Света на Святом престоле.