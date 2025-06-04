Reuters: папа Римский Лев XIV отошел от стиля правления своего предшественника

Несмотря на это он провел около двух десятков публичных мероприятий со дня инаугурации. Собеседники агентства, долгое время поддерживающие Льва XIV, высказали свои ожидания о том, что первосвященник будет придерживаться «взвешенного подхода к проблемам, стоящим перед Католической церковью». По их мнению, до принятия важных решений может пройти несколько месяцев.