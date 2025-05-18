Все о главах католической церкви: основные цифры и факты

Согласно традиции, после избрания папа выбирает себе новое имя, причем делает это сразу после того, как во время конклава подтверждает свое согласие на престол. Впрочем, на протяжении первого тысячелетия мало кто это делал. Первыми выбравшими себе новое имя стали Феликс IV (при рождении – Фимбрий) и Иоанн II (Меркурий) в VI в. Долгое время папы использовали имя, полученное при крещении. Последним понтификом, кто так сделал, был Марцелл II в 1555 г. Его преемник Джованни Пьетро выбрал папское имя Павел IV, и с тех пор эта традиция не прерывается.