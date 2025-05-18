Все о главах католической церкви: основные цифры и факты

Все о главах католической церкви: основные цифры и факты18 мая на престол восходит папа римский Лев XIV
18 мая в Ватикане пройдет церемония интронизации 69-летнего американского кардинала Роберта Прево, в ходе которой он официально займет пост главы католической церкви под именем Льва XIV. Новый понтифик стал преемником папы Франциска, умершего от инсульта в возрасте 88 лет. Он был избран с четвертой попытки на конклаве, состоявшемся 7–8 мая. Лев XIV является первым уроженцем США и вторым после аргентинца Франциска выходцем из Нового Света на Святом престоле.
Выборы понтифика
В избрании нового папы участвовали 133 кардинала с правом голоса, еще двое отказались от процедуры по состоянию здоровья. 108 из них были возведены в кардинальское достоинство Франциском и лишь 53 являются европейцами.
37 кардиналов-выборщиков, как Франциск и Лев XIV, являются выходцами из Западного полушария, еще 18 священнослужителей родом из стран Африки, а 23 – Азии.
Первым папой римским был святой Петр, в честь которого названы главный собор и площадь перед ним в Ватикане. После Петра, который, согласно католической традиции, был не избран, а утвержден на Святой престол самим Христом, все понтифики, по сути, назначались в течение первой тысячи лет, но даже если церковь и выбирала нового папу, его должны были поддержать, например, европейские монархи. Все это делало процесс выбора преемника сложным и крайне политизированным. Папа Николай II в 1059 г. издал буллу (эдикт), которая предоставила коллегии кардиналов исключительное право по избранию папы.
В XIII в. после смерти Климента IV (был на престоле в 1265–1268 гг.) преемника не могли выбрать два года и девять месяцев, что стало рекордом для церкви. После этого Лионский собор утвердил конституцию папы Григория X «Ubi periculum majus», которая закрепила новый порядок избрания, сохранившийся с небольшими изменениями до наших дней.
Со второй половины XVIII в. продолжительность конклавов не превышала пять дней, а последние три папы (Бенедикт XVI, Франциск и Лев XIV) были выбраны всего за два дня, причем Прево понадобилось лишь четыре раунда голосования (его предшественнику – пять). Самым долгим за последние века стал конклав 1740 г., когда кардиналам потребовалось полгода, чтобы выбрать новым главой католической церкви Бенедикта XIV.
Согласно каноническому праву, любой неженатый крещеный мужчина-католик имеет право быть избранным на Святой престол, даже если он не является священнослужителем. Впрочем, в последний раз главой католической церкви, не будучи при этом кардиналом, стал Урбан VI в 1378 г. Последним папой, кто взошел на престол, даже не имея сана священника, стал Лев X в начале XVI в.
Портрет папы римского
Лев XIV стал 267-м папой римским, однако в истории католической церкви было свыше 40 понтификов, которые по тем или иным причинам позднее Ватиканом были признаны антипапами – т. е. незаконно носившими звание римского первосвященника. Последним из них был Феликс V, занимавший престол примерно девять с половиной лет до 1449 г.
Католическая церковь признает святого Петра как человека, дольше всего находившегося на Святом престоле – не менее 34 лет. Папа Пий IX (1846–1878) был понтификом 31 год, 7 месяцев и 23 дня, Иоанн Павел II – на протяжении 26 лет, 5 месяцев и 18 дней.
Урбан VII (15–27 сентября 1590 г.) возглавлял церковь всего 13 дней и умер до церемонии интронизации, а Иоанн Павел I (26 августа – 28 сентября 1978 г.) был понтификом 33 дня.
Из 267 пап почти 200 родились на территории современной Италии, причем более 80 – в Риме. Последним уроженцем этого города был Пий XII, избранный в 1939 г., а итальянцем – Иоанн Павел I в 1978 г. Последним французом стал Григорий XI в 1370 г., англичанином – Адриан IV в 1154 г., греком – Захария в 741 г.
80 римских пап были канонизированы, в том числе все первые 35 человек, занимавших Святой престол. Последним причисленным к лику святых понтификом стал Иоанн Павел II (1978–2005). Это произошло в 2014 г. при Франциске.
Согласно традиции, после избрания папа выбирает себе новое имя, причем делает это сразу после того, как во время конклава подтверждает свое согласие на престол. Впрочем, на протяжении первого тысячелетия мало кто это делал. Первыми выбравшими себе новое имя стали Феликс IV (при рождении – Фимбрий) и Иоанн II (Меркурий) в VI в. Долгое время папы использовали имя, полученное при крещении. Последним понтификом, кто так сделал, был Марцелл II в 1555 г. Его преемник Джованни Пьетро выбрал папское имя Павел IV, и с тех пор эта традиция не прерывается.
Папы, как правило, выбирают имя одного из своих предшественников – так поступил Лев XIV, взяв имя в честь Льва XIII (занимал престол в 1878–1903 гг.). Но понтифики могут выбрать имя, не использовавшееся прежде епископами Рима. Так, Франциск взял имя в честь святого Франциска Ассизского, священнослужителя XIII в., которого церковь почитает как покровителя животных и природы. Наиболее часто встречающиеся имена (при рождении или взятыми после избрания) – Иоанн (21 понтифик), Григорий и Бенедикт (по 16), Климент и Лев (по 14).
В истории католической церкви также были случаи отказа избранного папы от вступления на престол. Первым человеком, поступившим, как считается, таким образом, стал святой Филипп Беници в 1271 г. Он, по слухам, был настолько против избрания, что сбежал и скрывался, пока не был выбран другой кандидат. В конце XVI в. Карло Борромео также отказался от папства – он является одним из немногих кардиналов, причисленных к лику святых.
С начала XVII в. во главе католической церкви сменилось более 30 человек. Девять из них, включая Франциска, были избраны в возрасте 70 лет и старше, а большинство из них не дожили до 80 лет. Новому папе Льву XIV 69 лет.
В 2013 г. вице-префект Ватиканской библиотеки Амброджо Пьяццони рассказал журналистам, что в истории было всего три понтифика, которые, вступая на Святой престол, были младше 25 лет. Последним из них стал Григорий V, избранный в 996 г., когда ему было 24 года. Семь других понтификов заняли пост в возрасте от 25 до 40 лет. Последним из них был Лев X, которому в 1513 г. исполнилось 37 лет.
Только три папы были старше 80 лет на момент избрания. Последним из них стал Григорий XII, избранный кардиналами в 1406 г., когда ему был 81 год.
Средний возраст для девяти пап на римском престоле в XX в. на момент избрания составлял 65 лет. Из них самым старшим был Иоанн XXIII (76 лет), а самым молодым – Иоанн Павел II (58 лет). Средний возраст 62 пап, избранных с 1400 г., составляет 62,4 года.