Захарова: передача Киеву 6000 тел погибших военных начнется в ближайшее время
В ближайшее время стартует процесс передачи Москвой Киеву 6000 тел погибших украинских военнослужащих в рамках договоренности, достигнутой на второй встрече делегаций двух стран в Стамбуле. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга.
Дипломат подчеркнула, что передача тел состоится в качестве жеста доброй воли.
«Киеву предложено рассмотреть возможность краткосрочного прекращения огня с выключением дронов на два – три дня на разных участках фронта в целях сбора тех погибших», – добавила Захарова.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны передали друг другу свои варианты меморандума по урегулированию конфликта. Помимо передачи тел российской стороной, было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Предполагается, что этот обмен пленными станет самым большим с начала российско-украинского конфликта.