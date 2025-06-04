Захарова: передача Киеву 6000 тел погибших военных начнется в ближайшее время

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны передали друг другу свои варианты меморандума по урегулированию конфликта. Помимо передачи тел российской стороной, было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет. Предполагается, что этот обмен пленными станет самым большим с начала российско-украинского конфликта.