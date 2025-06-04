Писториус: ВСУ смогут получить дальнобойные системы уже через несколько недель
Украинские военные могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта уже через несколько недель, Об этом сообщил глава минобороны Германии Борис Писториус по прибытии на встречу контактной группы по Украине в Брюсселе.
«Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия», – добавил он (цитата по ТАСС).
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Таким вооружением, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. Берлин не раскрывал, будут ли поставлены Taurus Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов 28 мая говорил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ.