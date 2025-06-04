Рябков: избрание Бербок председателем ГА ООН будет иметь негативные последствия

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила мнение о том, что на посту Бербок будет заниматься самопиаром и опираться только на собственную повестку. По ее мнению, экс-министр пришла в дипломатию Германии, «подпрыгнув на политическом батуте».