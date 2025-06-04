Рябков: избрание Бербок председателем ГА ООН будет иметь негативные последствия
Избрание экс-главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) негативно отразится на России и на повестке в целом. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.
«Я думаю, что от нее можно ждать негатива. Мы к нему готовы», – отметил Рябков.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила мнение о том, что на посту Бербок будет заниматься самопиаром и опираться только на собственную повестку. По ее мнению, экс-министр пришла в дипломатию Германии, «подпрыгнув на политическом батуте».
Бербок получила должность нового председателя ГА ООН 2 июня, набрав 167 голосов. Журнал Der Spiegel писал, что избрание Бербок было формальным, так как она была единственным кандидатом. Официальная инаугурация Бербок состоится 9 сентября. После объявления результатов она поблагодарила избирателей и заявила, что хочет быть «честным агентом по недвижимости» для общего собрания.