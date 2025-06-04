Захарова обвинила Бербок в планах использовать пост председателя ГА ООН для пиара
На посту председателя Генеральной ассамблеи (ГА) ООН бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок будет заниматься самопиаром и опираться только на собственную повестку. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она объяснила это тем, что Бербок пришла в международные отношения и дипломатию Германии, «подпрыгнув на политическом батуте».
«Что можно ожидать от человека, который по оценкам немцев <...> является позором немецкой дипломатии, позором Германии», – заключила дипломат.
Бербок избрали новым председателем ГА ООН 2 июня. Она получила 167 голосов, сообщал председатель нынешней сессии ГА ООН Филемон Янг. Der Spiegel писала, что избрание Бербок было формальным, так как она была единственным кандидатом. Официальная инаугурация Бербок состоится 9 сентября.
ТАСС со ссылкой на источник писал, что голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя 80-й сессии ГА ООН прошло по запросу России.
Захарова называла странным выбор кандидатуры Бербок, так как, по ее словам, дед экс-главы немецкого МИДа был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Российский дипломат также говорила, что Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя ГА ООН, за исключением навыка прыжков на батуте и скудных знаний.