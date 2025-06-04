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Захарова обвинила Бербок в планах использовать пост председателя ГА ООН для пиара

Ведомости

На посту председателя Генеральной ассамблеи (ГА) ООН бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок будет заниматься самопиаром и опираться только на собственную повестку. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она объяснила это тем, что Бербок пришла в международные отношения и дипломатию Германии, «подпрыгнув на политическом батуте».

«Что можно ожидать от человека, который по оценкам немцев <...> является позором немецкой дипломатии, позором Германии», – заключила дипломат.

Бербок избрали новым председателем ГА ООН 2 июня. Она получила 167 голосов, сообщал председатель нынешней сессии ГА ООН Филемон Янг. Der Spiegel писала, что избрание Бербок было формальным, так как она была единственным кандидатом. Официальная инаугурация Бербок состоится 9 сентября.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя 80-й сессии ГА ООН прошло по запросу России.

Захарова называла странным выбор кандидатуры Бербок, так как, по ее словам, дед экс-главы немецкого МИДа был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Российский дипломат также говорила, что Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя ГА ООН, за исключением навыка прыжков на батуте и скудных знаний.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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