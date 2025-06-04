Захарова обвинила Бербок в планах использовать пост председателя ГА ООН для пиара

Захарова называла странным выбор кандидатуры Бербок, так как, по ее словам, дед экс-главы немецкого МИДа был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Российский дипломат также говорила, что Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя ГА ООН, за исключением навыка прыжков на батуте и скудных знаний.