Голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя ГА ООН запросила Москва
Голосование по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прошло по запросу России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Бербок избрали новым председателем ГА ООН 2 июня. Она получила 167 голосов, сообщал председатель нынешней сессии ГА ООН Филемон Янг. Der Spiegel писала, что избрание Бербок было формальным, так как она была единственным кандидатом. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский писал, что обычно утверждение кандидатуры председателя ГА ООН проходит без голосования. По его словам, «неприлично» получить 167 голосов для человека, собирающегося руководить всей Генассамблеей. Полянский сообщил, что в бюллетени была вписана бывший генсекретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид – изначально заявленный ФРГ кандидат.
Официальная инаугурация Бербок состоится 9 сентября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла странным выбор кандидатуры Бербок так как, по ее словам, дед экс-главы немецкого МИДа был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Российский дипломат также говорила, Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя ГА ООН, за исключением навыка прыжков на батуте и скудных знаний.