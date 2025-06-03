Голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя ГА ООН запросила Москва

Бербок избрали новым председателем ГА ООН 2 июня. Она получила 167 голосов, сообщал председатель нынешней сессии ГА ООН Филемон Янг. Der Spiegel писала, что избрание Бербок было формальным, так как она была единственным кандидатом. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский писал, что обычно утверждение кандидатуры председателя ГА ООН проходит без голосования. По его словам, «неприлично» получить 167 голосов для человека, собирающегося руководить всей Генассамблеей. Полянский сообщил, что в бюллетени была вписана бывший генсекретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид – изначально заявленный ФРГ кандидат.