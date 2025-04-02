Захарова: Бербок не хватает профессионализма для работы председателем ГА ООН
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, кроме навыка прыжков на батуте и скудных знаний. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями», –отметила Захарова.
По ее словам, Бербок много раз попадала в дипломатические скандалы, созданные ее же позицией и незнанием истории. Она встала во главе МИД Германии, «буквально подпрыгнув на батуте и в прямом, и переносном смысле слова» (подростком Бербок занималась прыжками на батуте и принимала участие в чемпионатах Германии). Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что не видит в батуте и прыжках ничего плохого.
18 марта Der Spiegel сообщил, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Ее могут избрать в июне 2025 г. Тогда Бербок сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. Сейчас этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.
В тот же день Захарова заявила, что выбор кандидатуры выглядит странно, так как дед Бербок был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Сама Бербок говорила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.