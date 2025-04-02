Захарова: Бербок не хватает профессионализма для работы председателем ГА ООН

В тот же день Захарова заявила, что выбор кандидатуры выглядит странно, так как дед Бербок был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Сама Бербок говорила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.