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В ФРГ осудили выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Ведомости

Бывший постоянный представитель Германии в ООН, действующий председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал возмутительным выдвижение главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

Ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть на пост председателя ГА ООН бывшего генерального секретаря ОБСЕ и профессионального дипломата Хельгу Шмидт. На данный момент на этот пост планируется выдвижение кандидатуры Бербок.

«Это возмутительно – заменять лучшего и наиболее опытного на международном уровне немецкого дипломата на снятую с производства модель», – заявил Хойсген.

18 марта журнал Der Spiegel писал о том, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выбор кандидатуры выглядит странно, поскольку дед Бербок был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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