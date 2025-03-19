В ФРГ осудили выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

18 марта журнал Der Spiegel писал о том, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.