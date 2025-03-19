В ФРГ осудили выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
Бывший постоянный представитель Германии в ООН, действующий председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал возмутительным выдвижение главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.
Ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть на пост председателя ГА ООН бывшего генерального секретаря ОБСЕ и профессионального дипломата Хельгу Шмидт. На данный момент на этот пост планируется выдвижение кандидатуры Бербок.
«Это возмутительно – заменять лучшего и наиболее опытного на международном уровне немецкого дипломата на снятую с производства модель», – заявил Хойсген.
18 марта журнал Der Spiegel писал о том, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выбор кандидатуры выглядит странно, поскольку дед Бербок был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере.