Власти Германии намерены выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН
Правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру нынешней главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает журнал Der Spiegel.
Ожидается, что Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.
17 марта в преддверии телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Бербок призвала американского лидера не идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине.
24 февраля ГА ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Сообщалось, что документ призывает к «территориальной целостности Украины» и осуждает Россию.