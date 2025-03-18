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Власти Германии намерены выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН

Ведомости

Правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру нынешней главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает журнал Der Spiegel.

Ожидается, что Бербок могут избрать в июне 2025 г. Тогда она сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре. На данный момент этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.

17 марта в преддверии телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Бербок призвала американского лидера не идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине.

24 февраля ГА ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Сообщалось, что документ призывает к «территориальной целостности Украины» и осуждает Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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