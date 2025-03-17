Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные уступки Путину

14 марта в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, Путин выразил свою позицию относительно перемирия. Он отметил, что не возражает против такого решения, но подчеркнул, что условия требуют детального обсуждения. Кроме того, российский лидер выразил благодарность президенту США за его активное участие в урегулировании конфликта на Украине.