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Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные уступки Путину

Ведомости

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к президенту США Дональду Трампу перед его разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова опубликовало издание Tagesschau.

Дипломат призвала американского лидера не идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине.

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и сплоченно», – заявила Бербок.

Правда, открытой критики самого диалога Трампа с Путиным она не высказала, заявив, что это часть процесса.

17 марта Кремль подтвердил планы Путина и Трампа переговорить 18 марта. Об этом рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Правда, повестку предстоящих переговоров представитель Кремля не раскрыл.

Трамп до этого сообщил журналистам, что проведет телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, за прошедшие выходные была проведена большая работа. Президент США считает, что существуют «очень хорошие шансы» на окончание конфликта на Украине. Он также уточнил, что обсудит с Путиным территориальный вопрос.

14 марта в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, Путин выразил свою позицию относительно перемирия. Он отметил, что не возражает против такого решения, но подчеркнул, что условия требуют детального обсуждения. Кроме того, российский лидер выразил благодарность президенту США за его активное участие в урегулировании конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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