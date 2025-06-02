Председателем Генассамблеи ООН избрали бывшую главу МИД ФРГ Анналену Бербок
Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок избрали новым председателем Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает Der Spiegel.
Кандидатуру Бербок поддержали 167 человек, рассказал председатель нынешней сессии ГА ООН Филемон Янг.
Она была единственным кандидатом, поэтому ее избрание было формальным, пишет издание. После объявления результатов, она поблагодарила избирателей и заявила, что хочет быть «честным агентом по недвижимости» для общего собрания.
Официальная инаугурация Бербок назначена на 9 сентября.
18 марта Der Spiegel сообщил, что правительство Германии хочет выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН. Ее могут избрать в июне 2025 г. Тогда Бербок сможет приступить к обязанностям председателя уже в сентябре.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выбор кандидатуры выглядит странно, так как дед Бербок был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Сама Бербок говорила, что не знала таких сведений о своем дедушке. При этом она упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах.
Позже Захарова заявила, что Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя ГА ООН, кроме навыка прыжков на батуте и скудных знаний. По ее словам, Бербок много раз попадала в дипломатические скандалы, созданные ее же позицией и незнанием истории.