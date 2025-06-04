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Москва заявила протест Японии из-за тренировочных стрельб возле Хоккайдо

Ведомости

МИД России передал посольству Японии решительный протест на фоне проведения тренировочных стрельб с участием патрульного катера «Кавагири» возле мыса Сирэтоко острова Хоккайдо, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стрельбы были проведены японской стороной 23 мая без оповещения иностранных кораблей и судов, что создало угрозу для безопасности судоходства, пояснили там.

«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», – говорится в заявлении МИДа.

В своем заявлении ведомство также потребовало у Токио объяснить произошедшее и принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не ведет контакты с властями Японии по мирному договору. Он пояснил, что Япония ранее полностью присоединилась ко всем недружественным и враждебным шагам Запада по отношению к России.

5 сентября 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех граждан страны в связи с недружественными действиями Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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