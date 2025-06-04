Москва заявила протест Японии из-за тренировочных стрельб возле Хоккайдо
МИД России передал посольству Японии решительный протест на фоне проведения тренировочных стрельб с участием патрульного катера «Кавагири» возле мыса Сирэтоко острова Хоккайдо, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Стрельбы были проведены японской стороной 23 мая без оповещения иностранных кораблей и судов, что создало угрозу для безопасности судоходства, пояснили там.
«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», – говорится в заявлении МИДа.
В своем заявлении ведомство также потребовало у Токио объяснить произошедшее и принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не ведет контакты с властями Японии по мирному договору. Он пояснил, что Япония ранее полностью присоединилась ко всем недружественным и враждебным шагам Запада по отношению к России.
5 сентября 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех граждан страны в связи с недружественными действиями Японии.