Москва заявила протест Японии из-за тренировочных стрельб возле Хоккайдо

5 сентября 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех граждан страны в связи с недружественными действиями Японии.