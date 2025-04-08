Песков заявил об отсутствии контактов с властями Японии по мирному договору

По его словам, Япония поспешила полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к России. На фоне такой позиции Токио заявления о желании выйти на мирный договор – это одно, а реальное положение дел и меры, принятые против Москвы японскими властями, это совсем другое, указал представитель Кремля.