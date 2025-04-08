Песков заявил об отсутствии контактов с властями Японии по мирному договору
У России сейчас нет никаких контактов с властями Японии по мирному договору. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Япония поспешила полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к России. На фоне такой позиции Токио заявления о желании выйти на мирный договор – это одно, а реальное положение дел и меры, принятые против Москвы японскими властями, это совсем другое, указал представитель Кремля.
«Мы исходим из реального положения дел и, конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», – отметил Песков.
8 апреля МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга» сообщил, что страна стремится к заключению мирного договора с Россией и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. Японские дипломаты уточнили, что считают Курильские острова своими суверенными территориями. Сейчас они якобы «незаконно оккупированы Россией», сказано в докладе. Одним из ключевых приоритетов в отношениях стран японское внешнеполитическое ведомство назвало возобновление обмена и других программ между жителями четырех островов, включая посещение могил.
5 сентября 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех граждан страны в связи с недружественными действиями Японии. Речь идет о введенных Токио ограничительных мерах после начала спецоперации на Украине.
После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а затем – России. В настоящее время Япония продолжает претендовать на острова. Из-за этого территориального спора стороны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.