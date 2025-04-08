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Песков заявил об отсутствии контактов с властями Японии по мирному договору

Ведомости

У России сейчас нет никаких контактов с властями Японии по мирному договору. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Япония поспешила полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к России. На фоне такой позиции Токио заявления о желании выйти на мирный договор – это одно, а реальное положение дел и меры, принятые против Москвы японскими властями, это совсем другое, указал представитель Кремля.

«Мы исходим из реального положения дел и, конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», – отметил Песков.

8 апреля МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга» сообщил, что страна стремится к заключению мирного договора с Россией и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. Японские дипломаты уточнили, что считают Курильские острова своими суверенными территориями. Сейчас они якобы «незаконно оккупированы Россией», сказано в докладе. Одним из ключевых приоритетов в отношениях стран японское внешнеполитическое ведомство назвало возобновление обмена и других программ между жителями четырех островов, включая посещение могил.

5 сентября 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о прекращении действия соглашения об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, и о безвизовом режиме для всех граждан страны в связи с недружественными действиями Японии. Речь идет о введенных Токио ограничительных мерах после начала спецоперации на Украине.

После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а затем – России. В настоящее время Япония продолжает претендовать на острова. Из-за этого территориального спора стороны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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