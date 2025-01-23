Товарооборот между РФ и Японией снизился почти на 22% в 2024 году
В 2024 г. объем торговли между Россией и Японией сократился на 21,8%, составив 1,18 трлн иен (примерно $7,56 млрд по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику японского минфина за прошлый год.
Объем импорта из России в Японию в предыдущем году уменьшился на 16,7% до 860,3 млрд иен ($5,5 млрд). Экспорт японских товаров в Россию также сократился на 17,2%, до 327,6 млрд иен ($2,09 млрд).
В декабре 2024 г. наблюдалось снижение товарооборота между двумя государствами на 26,09% в годовом выражении. Импорт из России в Японию в последнем месяце прошлого года упал на 32,8%, при этом экспорт из Японии в Россию вырос на 10,3%.
Ключевыми категориями в торговле между странами по-прежнему являются японские автомобили, составляющие свыше 64% всего экспорта из Японии в Россию, а также российские энергетические ресурсы, на которые приходится около 63% от импорта из РФ в эту страну.
В ноябре 2024 г. товарооборот России и Японии уменьшился на 15,9% год к году, составив $650 млн, при этом Япония нарастила экспорт пластика на более чем 1000%. В сентябре того же года ТАСС писало, что товарооборот Японии и России в августе достиг 105,59 млрд иен ($743 млн), что на 23,81% больше год к году. Экспорт из Японии в Россию тогда вырос на 17,9% и достиг 27,4 млрд иен ($192,9 млн), а импорт из РФ увеличился на 26% – до 78,1 млрд иен ($550 млн).