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Товарооборот между РФ и Японией снизился почти на 22% в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. объем торговли между Россией и Японией сократился на 21,8%, составив 1,18 трлн иен (примерно $7,56 млрд по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику японского минфина за прошлый год.

Объем импорта из России в Японию в предыдущем году уменьшился на 16,7% до 860,3 млрд иен ($5,5 млрд). Экспорт японских товаров в Россию также сократился на 17,2%, до 327,6 млрд иен ($2,09 млрд).

В декабре 2024 г. наблюдалось снижение товарооборота между двумя государствами на 26,09% в годовом выражении. Импорт из России в Японию в последнем месяце прошлого года упал на 32,8%, при этом экспорт из Японии в Россию вырос на 10,3%.

Ключевыми категориями в торговле между странами по-прежнему являются японские автомобили, составляющие свыше 64% всего экспорта из Японии в Россию, а также российские энергетические ресурсы, на которые приходится около 63% от импорта из РФ в эту страну.

В ноябре 2024 г. товарооборот России и Японии уменьшился на 15,9% год к году, составив $650 млн, при этом Япония нарастила экспорт пластика на более чем 1000%. В сентябре того же года ТАСС писало, что товарооборот Японии и России в августе достиг 105,59 млрд иен ($743 млн), что на 23,81% больше год к году. Экспорт из Японии в Россию тогда вырос на 17,9% и достиг 27,4 млрд иен ($192,9 млн), а импорт из РФ увеличился на 26% – до 78,1 млрд иен ($550 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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