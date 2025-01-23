Товарооборот между РФ и Японией снизился почти на 22% в 2024 году

В ноябре 2024 г. товарооборот России и Японии уменьшился на 15,9% год к году, составив $650 млн, при этом Япония нарастила экспорт пластика на более чем 1000%. В сентябре того же года ТАСС писало, что товарооборот Японии и России в августе достиг 105,59 млрд иен ($743 млн), что на 23,81% больше год к году. Экспорт из Японии в Россию тогда вырос на 17,9% и достиг 27,4 млрд иен ($192,9 млн), а импорт из РФ увеличился на 26% – до 78,1 млрд иен ($550 млн).