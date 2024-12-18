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В ноябре товарооборот Японии и России сократился на 15,9%

Ведомости

Товарооборот России и Японии в ноябре уменьшился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $650 млн, при этом Япония нарастила экспорт пластика на более чем 1000%, следует из расчетов ТАСС на основе статданных, опубликованных японским минфином.

Экспорт в Россию вырос на 11,3%, хотя импорт сократился на 22,2%. Основными факторами стало увеличение на 7,3% поставок легковых автомобилей, 70% которых – японского происхождения.

В ноябре Япония также закупила в РФ на 26,9% меньше сжиженного газа (в последние годы средний показатель заказов на данный вид топлива этой страны из России – 9–10%), угля – на 56,7%.

Импорт рыбы из России сократился на 24,1% (15,8% всего импорта), зерновых – на 30,3% (менее 0,1%), чугуна и стали – на 94% (0,2%). Негативную динамику показали также закупки цветных металлов, которые уменьшились на 32,1% (11,7% импорта). Вместе с этим, за отчетный период экспорт пластика вырос на 1031,4%, медицинских изделий – на 13,6%.

18 сентября «Ведомости» писали о росте товарооборота между двумя странами в августе до 105,59 млрд иен ($743 млн) – на 23,81% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Основными категориями в товарообороте стали автомобили (около 60% от всего экспорта из Японии) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России). Это первое увеличение товарооборота между Японией и Россией с августа 2022 г., когда показатель увеличился после роста мировых цен на топливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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