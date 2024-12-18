В ноябре товарооборот Японии и России сократился на 15,9%

18 сентября «Ведомости» писали о росте товарооборота между двумя странами в августе до 105,59 млрд иен ($743 млн) – на 23,81% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Основными категориями в товарообороте стали автомобили (около 60% от всего экспорта из Японии) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России). Это первое увеличение товарооборота между Японией и Россией с августа 2022 г., когда показатель увеличился после роста мировых цен на топливо.