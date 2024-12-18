В ноябре товарооборот Японии и России сократился на 15,9%
Товарооборот России и Японии в ноябре уменьшился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $650 млн, при этом Япония нарастила экспорт пластика на более чем 1000%, следует из расчетов ТАСС на основе статданных, опубликованных японским минфином.
Экспорт в Россию вырос на 11,3%, хотя импорт сократился на 22,2%. Основными факторами стало увеличение на 7,3% поставок легковых автомобилей, 70% которых – японского происхождения.
В ноябре Япония также закупила в РФ на 26,9% меньше сжиженного газа (в последние годы средний показатель заказов на данный вид топлива этой страны из России – 9–10%), угля – на 56,7%.
Импорт рыбы из России сократился на 24,1% (15,8% всего импорта), зерновых – на 30,3% (менее 0,1%), чугуна и стали – на 94% (0,2%). Негативную динамику показали также закупки цветных металлов, которые уменьшились на 32,1% (11,7% импорта). Вместе с этим, за отчетный период экспорт пластика вырос на 1031,4%, медицинских изделий – на 13,6%.
18 сентября «Ведомости» писали о росте товарооборота между двумя странами в августе до 105,59 млрд иен ($743 млн) – на 23,81% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Основными категориями в товарообороте стали автомобили (около 60% от всего экспорта из Японии) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России). Это первое увеличение товарооборота между Японией и Россией с августа 2022 г., когда показатель увеличился после роста мировых цен на топливо.