Товарооборот России с Японией вырос на 23,81% в августе

10 сентября стало известно, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. Импорт из России в Китай вырос на 3,2% и составил $86,56 млрд. Китайский экспорт в Россию составил $71,91 млрд и увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.