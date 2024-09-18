Товарооборот России с Японией вырос на 23,81% в августе
Товарооборот Японии и России в августе достиг 105,59 млрд иен ($743 млн) – на 23,81% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные минфина Японии.
Экспорт из Японии в Россию вырос на 17,9% и достиг 27,4 млрд иен ($192,9 млн). Импорт из РФ увеличился на 26% – до 78,1 млрд иен ($550 млн).
Основными категориями в товарообороте стали автомобили (около 60% от всего экспорта из Японии) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России). Это первое увеличение товарооборота между Японией и Россией с августа 2022 г., когда показатель увеличился после роста мировых цен на топливо.
10 сентября стало известно, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. Импорт из России в Китай вырос на 3,2% и составил $86,56 млрд. Китайский экспорт в Россию составил $71,91 млрд и увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.