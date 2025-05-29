Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 г. после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.