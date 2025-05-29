Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Президент Владимир Путин провел встречу Акиэ Абэ, прибывшей с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ – вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», – уточнил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Дополнительные детали встречи не раскрываются.
Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 г. после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.
На второй минуте своего выступления Абэ получил огнестрельное ранение в шею и левую часть грудной клетки. Официальной причиной смерти названа потеря крови. Политику было 67 лет. Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тецуя Ямагами, ранее, в 2000-е гг. – до 2005 г., по данным источников телеканала NHK, служивший в Силах самообороны Японии (официальное название армии страны).
Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.