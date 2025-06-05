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WSJ: Трамп теряет терпение по отношению к Маску после критики проекта бюджета

Ведомости

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем, экс-главой департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Илоном Маском стали напряженными. Лидер страны теряет терпение после критики Маском бюджетного законопроекта, а миллиардер недоволен решением Трампа отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп «сбит с толку» решением Маска усилить критику после четырехмесячного тесного сотрудничества с президентом. Источник рассказал, что старшие советники Трампа были застигнуты врасплох критикой миллиардера.

Отмечается также, что Маск разозлен снятием кандидатуры на пост НАСА его близкого союзника Айзекмана. Отмечается, что бизнесмен жаловался своим коллегам, что «пожертвовал сотни миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться в прошлогодней кампании». Собеседники WSJ считают, что эпизод с НАСА заставил Маска более агрессивно критиковать налоговый законопроект.

3 июня Маск назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью». 28 мая бизнесмен также заявлял, что разочарован законопроектом президента США о сокращении федеральных расходов, считая, что предложение подрывает итоги работы DOGE.

Маск объявил об уходе с поста специального госслужащего при администрации Трампа в конце мая. Предприниматель поблагодарил главу страны за возможность сокращать неэффективные расходы. Трамп, в свою очередь, поблагодарил бизнесмена за «невероятную» работу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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