WSJ: Трамп теряет терпение по отношению к Маску после критики проекта бюджета

Отмечается также, что Маск разозлен снятием кандидатуры на пост НАСА его близкого союзника Айзекмана. Отмечается, что бизнесмен жаловался своим коллегам, что «пожертвовал сотни миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться в прошлогодней кампании». Собеседники WSJ считают, что эпизод с НАСА заставил Маска более агрессивно критиковать налоговый законопроект.