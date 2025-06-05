Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд для граждан 12 стран и ограничении въезда для граждан семи других стран. Тем самым он восстановил и расширил ограничения, введенные во время его первого президентского срока, пишет Reuters.
Согласно заявлению президента, гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена будет «полностью» запрещен въезд в США. В то же время въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы будет частично ограничен.
Трамп подчеркнул, что страны, на которые распространяются самые жесткие ограничения, «в массовом порядке» укрывают террористов, не сотрудничают в вопросах визовой безопасности и не могут проверить личность путешественников, а также не ведут надлежащий учет криминального прошлого и имеют высокий процент просроченных виз в Соединенных Штатах.
Президент США заявил, что при принятии решения о масштабах запрета он «учитывал цели внешней политики, национальной безопасности и борьбы с терроризмом».
«Мы не позволим людям, которые хотят причинить нам вред, въезжать в нашу страну», – заявил Трамп в видео, опубликованном в соцсети X. Он сказал, что список может быть пересмотрен и в него могут быть добавлены новые страны.
Указ вступает в силу 9 июня. Визы, выданные до этой даты, не будут аннулированы, говорится в указе.
В качестве примера того, почему необходимы новые ограничения, Трамп привел инцидент в Боулдере, штат Колорадо, когда мужчина бросил зажигательную бомбу в толпу произраильских демонстрантов. Гражданину Египта Мохамеду Сабри Солиману было предъявлено обвинение в нападении. Федеральные чиновники заявили, что Солиман просрочил туристическую визу и у него было просроченное разрешение на работу. При этом Египет не входит в список стран, для которых введены ограничения на поездки.
Во время своего первого президентского срока Трамп объявил о запрете на въезд в страну для граждан семи мусульманских стран. Эта политика претерпела несколько изменений, прежде чем в 2018 г. была поддержана Верховным судом. Бывший президент Джо Байден, сменивший Трампа, отменил запрет в 2021 г., назвав его «пятном на нашей национальной совести».