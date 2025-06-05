Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

В качестве примера того, почему необходимы новые ограничения, Трамп привел инцидент в Боулдере, штат Колорадо, когда мужчина бросил зажигательную бомбу в толпу произраильских демонстрантов. Гражданину Египта Мохамеду Сабри Солиману было предъявлено обвинение в нападении. Федеральные чиновники заявили, что Солиман просрочил туристическую визу и у него было просроченное разрешение на работу. При этом Египет не входит в список стран, для которых введены ограничения на поездки.