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В США мужчина атаковал толпу во время акции в поддержку Израиля

Ведомости

В городе Боулдер (штат Колорадо) 45-летний мужчина бросил зажигательные устройства в толпу на мероприятии в поддержку заложников в Газе. Шесть пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет госпитализированы, один в критическом состоянии, пишет Reuters.

Подозреваемый, Мохамед Солиман, перед нападением кричал «Свободу Палестине». ФБР квалифицировало инцидент как теракт. Полиция заявила, что он действовал один. Заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер отметил, что подозреваемый превысил срок визы. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал нападение антисемитским.

Атака произошла на пешеходной улице Pearl Street Mall во время акции организации Run for Their Lives, еженедельно проводящей мероприятия в поддержку израильских заложников.

Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. 21 мая двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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