В США мужчина атаковал толпу во время акции в поддержку Израиля
В городе Боулдер (штат Колорадо) 45-летний мужчина бросил зажигательные устройства в толпу на мероприятии в поддержку заложников в Газе. Шесть пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет госпитализированы, один в критическом состоянии, пишет Reuters.
Подозреваемый, Мохамед Солиман, перед нападением кричал «Свободу Палестине». ФБР квалифицировало инцидент как теракт. Полиция заявила, что он действовал один. Заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер отметил, что подозреваемый превысил срок визы. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал нападение антисемитским.
Атака произошла на пешеходной улице Pearl Street Mall во время акции организации Run for Their Lives, еженедельно проводящей мероприятия в поддержку израильских заложников.
Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. 21 мая двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.