В США мужчина атаковал толпу во время акции в поддержку Израиля

В городе Боулдер (штат Колорадо) 45-летний мужчина бросил зажигательные устройства в толпу на мероприятии в поддержку заложников в Газе. Шесть пострадавших в возрасте от 67 до 88 лет госпитализированы, один в критическом состоянии, пишет Reuters.