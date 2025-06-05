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Рябков: поврежденные при атаке ВСУ российские самолеты подлежат восстановлению

Ведомости

Российские самолеты, подвергшиеся атаке 1 июня, получили повреждения, но не были уничтожены. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, техника будет восстановлена.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможном влиянии инцидента на стратегический баланс, Рябков подчеркнул, что заявленная номенклатура вооружений не обязательно полностью подпадает под действующие международные соглашения. Он напомнил, что Россия приостановила участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны.

Спустя три дня после атаки Украины на российские аэродромы и диверсий, которые в том числе привели к крушению поездов в Брянской и Курской областях, президент Владимир Путин впервые публично отреагировал на атаку Киева. Кроме того, в этот день он провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Помощник президента Юрий Ушаков позже сказал журналистам, что темой разговора Путина и Трампа были итоги переговоров в Стамбуле, а также теракты на железной дороге. «Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута, причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», – заявил Ушаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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