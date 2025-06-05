Рябков: поврежденные при атаке ВСУ российские самолеты подлежат восстановлению
Российские самолеты, подвергшиеся атаке 1 июня, получили повреждения, но не были уничтожены. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, техника будет восстановлена.
Отвечая на вопрос ТАСС о возможном влиянии инцидента на стратегический баланс, Рябков подчеркнул, что заявленная номенклатура вооружений не обязательно полностью подпадает под действующие международные соглашения. Он напомнил, что Россия приостановила участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны.
Спустя три дня после атаки Украины на российские аэродромы и диверсий, которые в том числе привели к крушению поездов в Брянской и Курской областях, президент Владимир Путин впервые публично отреагировал на атаку Киева. Кроме того, в этот день он провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Помощник президента Юрий Ушаков позже сказал журналистам, что темой разговора Путина и Трампа были итоги переговоров в Стамбуле, а также теракты на железной дороге. «Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута, причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», – заявил Ушаков.