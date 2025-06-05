Рябков: поврежденные при атаке ВСУ российские самолеты подлежат восстановлению

Спустя три дня после атаки Украины на российские аэродромы и диверсий, которые в том числе привели к крушению поездов в Брянской и Курской областях, президент Владимир Путин впервые публично отреагировал на атаку Киева. Кроме того, в этот день он провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Помощник президента Юрий Ушаков позже сказал журналистам, что темой разговора Путина и Трампа были итоги переговоров в Стамбуле, а также теракты на железной дороге. «Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута, причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», – заявил Ушаков.