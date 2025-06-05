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NYT: Трамп питает к Зеленскому особую неприязнь

Ведомости

Президент США Дональд Трамп испытывает к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому особую неприязнь. Американский лидер нередко называл своего коллегу из постсоветской республики «плохим парнем», подталкивающим мир к краю пропасти ядерной войны, пишет The New York Times.

По данным издания, к президенту России Владимиру Путину Трамп относится более почтительно, хотя «иногда выражает разочарование». Отмечается, что пока лидер США воздерживается от введения новых антироссийских санкций.

4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что диалог продолжался около 1 часа 10 минут. Центральной темой беседы стали итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Путин проинформировал американского коллегу о содержании переговоров, которые, по его словам, Киев пытался сорвать ударами по гражданским объектам.

В этот же день председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер сообщил, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно отложить голосование по законопроекту об усилении санкций против России. Документ был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основные авторы – Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициативой предусмотрены вторичные санкции против торговых партнеров России. Предлагается ввести импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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