NYT: Трамп питает к Зеленскому особую неприязнь
Президент США Дональд Трамп испытывает к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому особую неприязнь. Американский лидер нередко называл своего коллегу из постсоветской республики «плохим парнем», подталкивающим мир к краю пропасти ядерной войны, пишет The New York Times.
По данным издания, к президенту России Владимиру Путину Трамп относится более почтительно, хотя «иногда выражает разочарование». Отмечается, что пока лидер США воздерживается от введения новых антироссийских санкций.
4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что диалог продолжался около 1 часа 10 минут. Центральной темой беседы стали итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Путин проинформировал американского коллегу о содержании переговоров, которые, по его словам, Киев пытался сорвать ударами по гражданским объектам.
В этот же день председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер сообщил, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно отложить голосование по законопроекту об усилении санкций против России. Документ был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основные авторы – Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициативой предусмотрены вторичные санкции против торговых партнеров России. Предлагается ввести импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.