NYT: Трамп питает к Зеленскому особую неприязнь

В этот же день председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер сообщил, что Трамп попросил однопартийцев в сенате временно отложить голосование по законопроекту об усилении санкций против России. Документ был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основные авторы – Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициативой предусмотрены вторичные санкции против торговых партнеров России. Предлагается ввести импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.