Между Ираном и Афганистаном начнет ходить пассажирский поезд
Движение первого пассажирского поезда будет запущено из Мешхеда в Иране в Герат в Афганистане в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на замминистра дорог и городского развития Ирана Джаббара Али Закери.
По словам чиновника, наращивание объемов железнодорожного транзита остается для железнодорожного сектора Ирана центральным приоритетом.
«Основная цель железной дороги – расширение транзита по всей стране», – подчеркнул Закери.
В середине мая вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявлял, что Кабул ожидает скорого начала работы над воплощением проекта Трансафганской железной дороги с участием России. Кроме того, Кабул также имеет проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к его реализации страна также хочет привлечь специалистов из РФ. «Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет РФ в строительстве и в инженерной части», – говорил он (цитата по «РИА Новости»).