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Между Ираном и Афганистаном начнет ходить пассажирский поезд

Ведомости

Движение первого пассажирского поезда будет запущено из Мешхеда в Иране в Герат в Афганистане в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на замминистра дорог и городского развития Ирана Джаббара Али Закери.

По словам чиновника, наращивание объемов железнодорожного транзита остается для железнодорожного сектора Ирана центральным приоритетом.

«Основная цель железной дороги – расширение транзита по всей стране», – подчеркнул Закери.

В середине мая вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявлял, что Кабул ожидает скорого начала работы над воплощением проекта Трансафганской железной дороги с участием России. Кроме того, Кабул также имеет проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к его реализации страна также хочет привлечь специалистов из РФ. «Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет РФ в строительстве и в инженерной части», – говорил он (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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