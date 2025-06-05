Между Ираном и Афганистаном начнет ходить пассажирский поезд

В середине мая вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар заявлял, что Кабул ожидает скорого начала работы над воплощением проекта Трансафганской железной дороги с участием России. Кроме того, Кабул также имеет проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к его реализации страна также хочет привлечь специалистов из РФ. «Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет РФ в строительстве и в инженерной части», – говорил он (цитата по «РИА Новости»).